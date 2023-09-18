البورصة القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلق المؤشر العام فى البورصة القطرية في نهاية تعاملات خلال جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع بواقع 18.51 نقطة، أي بنسبة 0.18 %، ليغلق عند مستوى 10272 نقطة.

البورصة القطرية

وتم خلال الجلسة فى البورصة القطرية تداول 199 مليونًا و645 ألفًا و3 أسهم، بقيمة 488 مليونًا و455 ألفًا و960.996 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17616 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة فى البورصة القطرية ارتفاع أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 6.4 نقاط ليصل إلى مستوى 7004.63 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.09%، جراء تداول 138.5 مليون سهم عبر 8503 صفقات نقدية بقيمة 31.3 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 3.17 نقاط ليسجل 5762.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05% من خلال تداول 67.2 مليون سهم عبر 3853 صفقة نقدية بقيمة 10.11 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 7.8 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 7668.49 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.10% من خلال تداول 71.3 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4650 صفقة بقيمة 21.19 مليون دينار.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفض

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض بواقع 68.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11036.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : أنابيب السعودية، و مجموعة صافولا، وأسمنت الجنوب، واللجين، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ولاء، وعذيب للاتصالات، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، و بحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.14% و 9.68% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي ، و اس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الاثنين، منخفضًا بواقع 502.09 نقطة ليقفل عند مستوى 22289.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 800 الف سهم.