البورصة تواصل موجة صعودها وتربح 8.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الإثنين بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات أجنبية.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 5.8 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.335.0 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 19751 نقطة.
ارتفاع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى3890 نقطة.
ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة.
اتجهت تعاملات الأجانب وبلغت صافي مشترياتهم 323 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.4 مليار جنيه .