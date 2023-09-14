خالد الجندي عن مساعدات مصر لليبيا والمغرب: السيسي جابر للخواطر (شاهد)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل الدول التي تعرضت لنكبات بسبب كوارث طبيعية الفترة الأخيرة مثل المغرب وليبيا في حاجة إلى جبر الخواطر.

وتابع الجندي، خلال برنامج "مجلس الفقه" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الدول الشقيقة في حاجة حاليا إلى التعاون والتكاتف والتضامن والتضافر لتخطي آثار الكارثة التي لحقت بهم.

ووجه التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته بدعم ليبيا والمغرب، قائلا: "أنحني احتراما لسيدي الرئيس السيسي بارك الله فيه لجبره لخواطر أهالي ليبيا والمغرب"، كمحاولة للتخفيف من آثر الكارثة التي لحقت بهم.

وواصل الجندي أنه "لدينا قائد يحنو على غيره، و ويعرف مقدار وعظمة الأخوة وبعرف واجبات مصر وليدنا رئيس يجبر خاطر غيره رغم الالتزامات الاقتصادية.. أراد الله التشريف لنا بجبر خواطر أشقائنا العرب".

مصر ترسل مساعدات إنسانية للشعب الليبي الشقيق





تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفى إطار دعم وتضامن مصر، مع الشعب الليبى الشقيق فى تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

أقلعت أمس ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة، فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

وقد وصلت الطائرات إلى قاعدة الأبرق الجوية تمهيداً لوصولها إلى المناطق المتضررة بدولة ليبيا الشقيقة كما تم تجهيز عدد (10) طائرات من طراز شينوك وأوجيستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبى الجوى وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فضلاً عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كل المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبى اللازم.

تأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساندة أشقائها لتجاوز كل الكوارث الإنسانية، والحد من تداعياتها على أبناء الشعوب العربية.