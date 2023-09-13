خالد الجندي: ربنا كرمنا برئيس يبني ويصلح فساد 40 عامًا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يدعم وطنه ولا ينتظر منصبًا ولا وزارة، لافتًا إلى أنه حتى المحاضرات التى يلقيها لا يتلقى عليها أجرًا، وأن كل كتاب يطبعه يوزعه من أجل نشر العلم.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "إحنا ربنا كرمنا برئيس يبني الوطن ويقوم بإصلاح ما تم إفساده منذ 40 عامًا، شوفوا اللى حصل فى البلدان اللى جنبنا مدن وقرى اختفت، عشان مفيش بنية تحتية".

بنية تحتية

واستكمل: "إحنا عندنا بنية تحتية وقيادة واحدة علينا الالتفاف حولها، شوفوا مشروع حياة كريمة اللى بيعمر القرى وبيعمل بنية تحتية، شوفوا الدول اللى اختفت فيها القرى دى عشان مفيش إصلاح ولا قيادة سياسية واحدة، ومفيش عمل على إصلاح البلاد".