مراد مكرم ينعى إسلام إبراهيم في والدته: قلبي معاك

حرص الفنان مراد مكرم على نعي الفنان إسلام إبراهيم فى والدته التي رحلت عن عالمنا حيث أكد قائلًا: “لله يرحمها ويحسن إليها ويصبرك يا حبيبي، قلبي معاك”.

تعاقد الفنان إسلام إبراهيم على المشاركة فى فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه الفترة الأخيرة في فيلم "ع الزيرو " وردود الأفعال حول دوره.



وأكدت منتجة العمل أنها سعيدة بهذا العمل ويعتبر العمل الأول الذي يجمع جميع نجوم برنامج "SNLبالعربي" وسيكون مفاجأة للجمهور وسيتم إعلان مفاجآت خلال الفترة المقبلة.

إسلام إبراهيم ومنتجة “عنب”



فيلم "عنب" بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، اسلام ابراهيم، وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، إنتاج الرشا برودكشن، والفيلم قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

وكان أبدى الفنان إسلام إبراهيم سعادته بالتعاون مع النجم محمد رمضان فى فيلم "ع الزيرو"، الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

محمد رمضان وإسلام إبراهيم

ووصف إسلام إبراهيم مشاركته فى الفيلم "بمغامرة" جديدة في مسيرته حيث يجسد دورا مختلفا تماما عن أدواره الدرامية والسينمائية السابقة.

محمد رمضان وإسلام إبراهيم



وكشف إسلام إبراهيم تفاصيل دوره قائلا: "أجسد شخصية نبيه، وهو مساعد دي جي محترف ورفيق دربه شخصية البطل محمد رمضان الذي تردي به الأقدار ليكون "دي جي" مشهور، وشخصيتي تحمل العديد من المفاجآت في حبكة الفيلم، وأعد الجمهور بفيلم مختلف وقصته غير معتادة".

محمد رمضان وإسلام إبراهيم

ويجسد إسلام إبراهيم دور الصديق المقرب من محمد رمضان والذي يقف بجانبه في المواقف الصعبة التي تقابله ويسانده ويساعده في تخطيها.

إسلام إبراهيم

شخصية محمد رمضان

ويقدم محمد رمضان خلال أحداث الفيلم "حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.

إسلام إبراهيم

أبطال فيلم على الزيرو

يذكر أن فيلم على الزيرو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وشريف سلامة وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل ويُعد هو التعاون الأول بين الثنائي محمد رمضان ونيللي كريم.

وكان أخر أعمال إسلام إبراهيم السينمائية هو فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي عُرض في السينمات في بداية العام الجاري، وشارك في بطولته مع رامز جلال ونسرين طافش، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وجمع في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت الـ 15 مليون جنيه.

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