قصر ثقافة موط ينظم أمسية شعرية لأدباء وشعراء الداخلة

في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل اقام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة اللقاءات الأدبية والامسيات الشعرية

نظم قصر ثقافة موط أمسية شعرية لأدباء وشعراء الداخلة برئاسة الشاعر عاطف حسن رئيس نادي اداب الداخلة وبحضور كوكبه من أدباء وشعراء نادى ادب قصر ثقافة موط منهم الشاعر طارق فراج وعماد القضاوى واسلام سلامة وايمن انور واسلام عاشور وغيرهم من الأدباء والشعراء المتميزين. تمت تلك الأمسية الشعرية في أجواءٍ مليئة بالإلهام والجمال، حيث تلاوة الشعراء لقصائدهم الرائعة وتبادل الآراء والتجارب الأدبية.

تمت مناقشة العديد من المواضيع المتنوعة في هذه الأمسية الشعرية، حيث تنوعت القصائد بين الحب والحزن والوطنية والثقافة. كما اتسمت القصائد بالعمق والجاذبية والمشاعر الصادقة التي تمكنت من لمس أوجاع النفوس وإيقاظ العواطف في قلوب الحاضرين.

وتعتبر هذه الأمسية الشعرية فرصة قيمة للأدباء والشعراء للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم ومشاركتها مع الجمهور. كما تعد فرصة لتواصل عاطف حسن بين محبي الشعر والأدب في المدينة.

يهدف قصر ثقافة موط من خلال تنظيم مثل هذه الأمسيات الشعرية إلى تعزيز الثقافة والأدب في المجتمع، وتشجيع الأدباء والشعراء المحليين على التعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم الإبداعية. كما يسهم في إبراز المدينة وإبراز الكثير من المواهب الأدبية والشعرية المتميزة التي تتواجد في الداخلة.

وتحظى هذه الأمسيات الشعرية بتفاعل واهتمام كبير من قبل الجمهور، حيث يحرص الكثيرون على حضورها ومشاركتها، سواء كانوا من الأدباء والشعراء المحليين أو محبي الشعر والأدب. وتعد هذه الفعاليات فرصة للتلاقي والتواصل وتبادل الخبرات بين المبدعين والمهتمين بالأدب والشعر في مدينة الداخلة.

وعلى امتداد تاريخها، ستظل هذه الأمسيات الشعرية تعزز من هوية وثقافة المدينة، وتبقى منصة مثلى لجميع الأدباء والشعراء المحليين للتعبير عن قصائدهم ورواياتهم، وتشجيع الشباب على التفكير الإبداعي وممارسة الأدب والشعر كتعبير فني وثقافي.

تضمنت الأمسية عروضًا شعرية متنوعة من قبل الشعراء المشاركين، حيث قدموا قصائد تعبر عن الحب والحزن والوطن، مما أثرى المشهد الثقافي لمحافظة الوادي الجديد. كما تم تكريم الشاعر عاطف حسن، رئيس نادي أدب الداخلة، تقديرًا لجهوده في تنظيم الفعاليات الثقافية ودعم الشعراء والأدباء في المنطقة.

وأعربت ابتسام عبدالمريد، رئيسة فرع ثقافة الوادي الجديد، عن سعادتها بنجاح الأمسية وتنوع المشاركات، مشيدة بدور الثقافة في تعزيز الوعي الثقافي والنهوض بالمجتمع المحلي. وأكدت على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز الحوار الثقافي وتشجيع المبدعين والشباب الطموح في الوادي الجديد.

يأتي تنظيم مثل هذه الأمسيات الشعرية ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنويع الفعاليات الثقافية والترويج للمواهب الأدبية في مختلف المناطق المصرية. تهدف هذه الفعاليات إلى إثراء الحياة الثقافية للمجتمع وتعزيز الحوار الأدبي والثقافي بين الأدباء والشعراء.

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها في تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في جميع أنحاء مصر، لتعزيز دور الثقافة في تطوير وتعزيز القيم الثقافية والفنية في المجتمع المصري. ومن المؤمل أن تستمر هذه الفعاليات في الوادي الجديد وتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية لتعزيز التواصل الثقافي والتقدم الثقافي في المنطقة.

قصر ثقافة موط ينظم أمسية شعرية لأدباء وشعراء الداخلة

قصر ثقافة موط ينظم أمسية شعرية لأدباء وشعراء الداخلة