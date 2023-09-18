حملة للكشف الطبي المجاني للعاملين بفرع ثقافة الوادي الجديد

تحت رعاية المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، قام فريق متخصص بتنظيم حملة كشف طبي مجاني للعاملين في فرع ثقافة الوادي الجديد. تهدف هذه الحملة إلى توفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين ذوي الدخل المحدود والذين قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الطبية.

تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع فرق طبية متخصصة من القطاع الصحي، حيث تم تجهيز مركز متنقل بأحدث التقنيات الطبية والأجهزة المتطورة لإجراء الفحوصات. كانت هناك فحوصات لقياس ضغط الدم، والسكر في الدم، والكولسترول، بالإضافة إلى فحوصات بصرية وأشعة الأسنان.

تفاعل العاملون في فرع ثقافة الوادي الجديد بحماسة كبيرة مع هذه الحملة، حيث قابلوا الفريق الطبي بابتسامة وترحيب. استفاد المئات من العاملين من الفحوصات المجانية التي قدمها الفريق، وتم تقديم النصائح الطبية لتحسين أوضاعهم الصحية.

تعتبر هذه الحملة فرصة قيمة للعاملين الذين يعولون على دخلهم اليومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. فمن خلال توفير الخدمات الطبية المجانية، يساهم فريق حملة 100 مليون صحة في تحسين الوضع الصحي للعاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الحملة على أهمية توعية الأفراد بأهمية الحفاظ على صحتهم الشخصية والوقاية من الأمراض من خلال نصائح وتوجيهات المتخصصين الطبيين. كما تذكر الحملة أهمية الفحوصات الدورية والكشوفات الطبية للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية ووقف انتشار الأمراض.

تعكس حملة الكشف الطبي المجاني في فرع ثقافة الوادي الجديد التزام الحملة بتحسين الوضع الصحي للمصريين وتوفير الخدمات الطبية الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها. نأمل أن تتواصل هذه المبادرة القومية الهامة وتصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، لتحقيق رؤية مصر الصحية والمستدامة.

حملة للكشف الطبي المجاني للعاملين في فرع ثقافة الوادي الجديد

حملة للكشف الطبي المجاني للعاملين في فرع ثقافة الوادي الجديد