المسرح يكافح ولن يموت في العدد الجديد لـ "مسرحنا"

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الإلكتروني الجديد لجريدة "مسرحنا" - 836، وتصدر الغلاف عدة موضوعات أهمها رانا أبو العلا "عروس المسرح".. وداعا، والمخرج عبد الغني زكي: "المسرح يكافح ولن يموت".

ينفرد العدد هذا الأسبوع بعدة موضوعات.. فنقرأ في قسم " الأخبار والمتابعات" أخبار لنادين فتح الله عن عروض "عهد الوصية بمسرح الحياة، "ستوكهولم" و "اختراع بايظ" بمسرح جلال الشرقاوي، ونقرأ خبر لسارة عمرو عن عرض "أساور من نار" لمسرح شركة غزل المحلة والمشارك بمهرجان الشركات.

ويستعرض محمود عبد العزيز ومي سيد وقائع افتتاح النسخة"30" لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وتقدم همت مصطفى تقريرًا حول أخبار مهرجان مسرح الجنوب الذي أطلق استمارة دورته الثامنة، وآخر حول طرح استمارة المشاركة للنسخة الثالثة من مهرجان "مستقبل المسرح".

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تطرح سامية سيد ملفا حول الناقدة الراحلة "رانا أبو العلا" الوجه المشرق للحركة النقدية في مصر، بمشاركة نخبة من المسرحيين المصريين والعرب.

ونتعرف أيضا على تفاصيل حوار رنا رأفت مع المخرج القدير عبد الغني زكي، وكذلك تفاصيل عرض " سيدتي أنا" للمخرج محسن رزق وجوائز النسخة "16" من المهرجان القومي، في حواره مع صوفيا اسماعيل.

وفي باب رؤى نقرأ العناوين التالية : عرض "باب عشق" مذهب للحب ومذهب للسيف بقلم محمد عبد الله، وعرض "قرب قرب".. حين تمتزج البهجة بالشجن بقلم د. داليا همام.

وفي باب نوافذ يستعرض أحمد الشريف المحور الفكري للدورة "16" من المهرجان القومي، ويقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة لكتاب "التمثيل المتجسد" لـ "ريك كيمب".

وتحت عنوان "الليالي الملاح بين المدح والقدح " نتعرف على الجزء التاسع من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة مع الكاتب د. سيد علي إسماعيل.

مسرحنا جريدة إلكترونية تصدر أسبوعيا، يترأس مجلس إدارتها عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، المخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، التصحيح لعادل العدوي، والتصوير لمدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.