جنايات الفيوم تقضى بالمؤبد غيابيا للمتهم بـ هتك عرض بنت خاله

قضت محكمة جنايات الفيوم "الدائرة الثامنة" برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعلي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، في القضية رقم 2508لسنه 2023 يوسف الصديق بالسجن المؤبد غيابيا على المتهم عبد العزيز.ع.ع لقيامه بهتك عرض الطفله شهد.أ.أ ومضاجعته مضاجع الأزواج وفض غشاء بكارتها .

ترجع القضية عندما تلقي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ والد فتاة تدعي شهد .أ وتبلغ من العمر 17 عام باختطافها واغتصابها في أحد الأراضي الزراعية مما ادي الي فض بكارتها واتهم فيها الشاب عبد العزيز.ع.ع باختطافها واغتصابها وهو إبن عمتها.

فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث وأكدت تحريات المباحث بأن الجاني قام باستدراج الطفله بالتحايل عليها واستدراجها في منطقة زراعية نائيه مليئه بالاشجار بعيد عن القرية واهليتها وقد اقترنت بتلك الجناية بجناية اخري ثم واقع المجني عليها والتي لم تتجاوز عامها الثامن عشر بالقوة وأحكام قبضته عليها واحتجازها وجردها من ملابسها كاشفه عن عورتها ومعاشر إياها معاشرة الازواج وفض غشاء بكارتها وقام بوعدها بالزواج بدون أخبار أهلها وتهديدها بأن لو علم أبيها فسوف يقتلها.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والعرض علي النيابة العامة التى قررت احالة القضية الى المحكمة التى اصدرت حكمها السابق.