محمد هنيدي يواصل تصوير فيلمه "الجواهرجي" بمصر الجديدة

انطلق الفنان محمد هنيدى لتصوير فيلمه "الجواهرجى" بشارع بغداد بمنطقة مصر الجديدة وتجمهر حوله سكان الحى لالتقاط الصور التذكارية معه واستقطع هنيدى وقتًا من التصوير ليقوم بالتصوير معه رغم العدد الكبير الذى التف حوله.

فيلم الجواهرجى

كواليس فيلم "الجواهرجى"

فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحًا كبيرًا.