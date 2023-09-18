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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا..غياب كريم بنزيما عن لقاء الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا

بنزيما
بنزيما

يستعد الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره أجمك مساء اليوم الاثنين على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة " ضمن افتتاحية الجولي الأولي من دور المجموعات بدوري آسيا .

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يشهد التشكيل غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما  تم استبعاده من قائمة النمور لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره أجمك الأوزبكي.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمباراة أجمك

حراسة المرمى: محمد المعيوف

في خط الدفاع: حسن كادش – عمر هوساوي – أحمد شراحيلي – مهند الشنقيطي

في خط الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – أحمد بالمسعود.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – هارون كمارا – رومارينيو.

موعد مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 

من المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و 8 مساء بتوقيت الإمارات .

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