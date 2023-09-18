رسميًا..غياب كريم بنزيما عن لقاء الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا
يستعد الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره أجمك مساء اليوم الاثنين على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة " ضمن افتتاحية الجولي الأولي من دور المجموعات بدوري آسيا .
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يشهد التشكيل غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما تم استبعاده من قائمة النمور لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره أجمك الأوزبكي.
تشكيل الاتحاد الرسمي لمباراة أجمك
حراسة المرمى: محمد المعيوف
في خط الدفاع: حسن كادش – عمر هوساوي – أحمد شراحيلي – مهند الشنقيطي
في خط الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – أحمد بالمسعود.
خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – هارون كمارا – رومارينيو.
موعد مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا
من المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و 8 مساء بتوقيت الإمارات .
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