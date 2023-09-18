تفاصيل ضبط مكتبة في مدينة نصر لطباعة الكتب بالمخالفة للقانون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مكتبة في مدينة نصر، لقيامه بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة) بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (8950 نسخة لكتب وملازم تعليمية لمختلف المراحل التعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وفي سياق واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وحيازتهما ل "تماثيل مقلدة" للنصب على المواطنين ،وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي عملات أجنبية، عدد 2 تمثال مقلد، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.

