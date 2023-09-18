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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأرض جفت والكارثة تبقت.. فيديو صادم من الجو لمدينة درنة المنكوبة (شاهد)

الإعصار
الإعصار

 أظهر مقطع فيديو تم نشره حديثًا والتقط من الجو عبر طائرة من دون طيار الكم الهائل من الدمار الناجم عن الفيضانات التي غمرت مدينة درنة الليبية، والتي أدت أيضًا إلى وفاة الآلاف وخسائر الآلاف. 

 وأعلنت الأمم المتحدة يوم الإثنين أن وكالتها تعمل على منع انتشار المرض في المناطق المتضررة، لكن الأطباء يواصلون البحث عن آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم لقوا حتفهم في الكارثة. 

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 مأساة باقية:

 وفي درنة المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط في شرق البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، تسببت الفيضانات الناجمة عن انهيار 9 سدود تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي تحملها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر مأساة كبيرة والآلاف لا يزالون تحت الأنقاض، حسبما يقول الأطباء. 

 وكل يوم، يتم انتشال عشرات الجثث المدفونة تحت أنقاض المناطق المدمرة أو التي يتم غسلها في البحر ودفنها في مشاهد مروعة. 

 وتدار ليبيا من قبل حكومتين في طرابلس والشرق، لذلك من الصعب تنظيم الإغاثة بسبب الاضطرابات السياسية التي استمرت منذ 2011. 

 وفي مواجهة الخوف من الكارثة، يبدو أن المنافسين على الحكم قد وضعوا خلافاتهم جانبًا؛ حيث أرسلت فرق الإغاثة وكمية كبيرة من الإغاثة من طرابلس إلى المناطق المتضررة. 

 وغمرت الفيضانات مساحة 6 كيلومترات مربعة من المدينة المكتظة بالسكان، وألحقت أضرارًا بحوالي 1500 مبنى، وتم تسطيح 891 منها بالأرض، بما في ذلك عدة طبقات من المباني، قبل المأساة وبعدها، وفقًا للتقديرات الأولية لحكومة طرابلس بناء على صور الأقمار الصناعية.

 شاهد الفيديو..

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