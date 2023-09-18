الإحصاء: 10.6% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى الإمارات

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات يتوجه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات الشقيقة في زيارة رسمية تأتى في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة ، وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بالأرقام العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات حيث أشارت إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%. كما أشار الجهاز الي أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 وتضمنت ،لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 841 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242مليون دولار. ،ملابس جاهزة بقيمة 184مليون دولار. ،فواكه بقيمة 93مليون دولار ،خضر ونباتات بقيمة 69 مليون دولار.

كما أشار إلى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 وتضمنت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810مليون دولار ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 583مليون دولار. ولؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 255 مليون دولار ونحاس ومصنوعاته بقيمة 247مليون دولار، وأسماك بقيمة 156 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي2021/ 2022مقابل 1.4ملياردولار خلال العام المالى2020/ 2021بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل39.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الإمارات طبقاً لتقديرات البعثة950 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الإمارات9.5مليون نسمة عام 2023.