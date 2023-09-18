تعليم الوادي الجديد: تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تابع وكيل التعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبد العزيز لجان المتابعة الميدانية التي تم تشكيلها للتأكد من جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023، في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات محافظ الوادي الجديد، وبإشراف نائب المحافظ حنان مجدي.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه تم تشكيل اللجان لمتابعة المدارس في جميع الإدارات التعليمية الخمس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التحقق من معايير الأمن والسلامة داخل المدرسة. وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أنه في حال وجود أي مشكلات أو عوائق داخل المدرسة، يجب على اللجان عدم المغادرة حتى يتم التأكد تمامًا من حلها والتدخل الفوري لضمان حصول الطلاب على بيئة تعليمية مناسبة وآمنة ومعالجتها في أسرع وقت ممكن لضمان بدء العام الدراسي بشكل سلس ومنظم.

وأوضح سيد عبد العزيز أنه تم تعيين فرق متخصصة في كل لجنة للقيام بجولات تفقدية في المدارس وفحص جميع الأقسام والمرافق اللازمة. كما يتم مراجعة جميع الإجراءات والسياسات الخاصة بالتعامل مع الوضع الصحي واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما أكد وكيل التعليم بالوادي الجديد على ضرورة التأكد من وجود جميع المستلزمات اللازمة للتعليم في المدارس، مثل الكتب الدراسية والمواد المساندة والأثاث والتجهيزات التقنية.

وتعتبر هذه اللجان الميدانية جزءًا من الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم في المحافظة وتوفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب. وتأتي هذه الجهود في إطار التحضيرات المبكرة للعام الدراسي الجديد، حيث يتم توجيه الجهود لضمان سلامة وراحة الطلاب والمعلمين في المدارس.

أكد المهندس سيد عبد العزيز أن اللجان الميدانية ستعمل على متابعة جميع المدارس بشكل دقيق وثابت، وسيتم تقديم التوجيهات والدعم اللازم للمدارس للتغلب على أي تحديات قد تواجهها. وأعرب عن ثقته في قدرة فرق العمل على تحقيق الهدف المنشود من هذه الجهود التي تهدف لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

ومن المتوقع أن تستمر عمليات المتابعة الميدانية حتى بداية العام الدراسي، حيث ستتم مراجعة جميع المدارس والتأكد من استعدادها لاستقبال الطلاب بدءًا من أول أيلول. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التعليم ومتابعة تطوراته في المحافظة لضمان تحقيق نتائج إيجابية وتجربة تعليمية مميزة للطلاب في المدارس.

وشدد السيد سيد عبد العزيز على أهمية التعاون المشترك بين اللجان التنفيذية والمدارس وأولياء الأمور وجميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق نجاح عام دراسي مثمر. كما أعرب عن استعداده لتقديم الدعم اللازم لحل أي تحديات قد تواجهها المدارس.

وفي الختام، أكد وكيل التعليم بالوادي الجديد أن سلامة الطلاب والعاملين في المدارس تأتي في المقام الأول ولا يمكن التنازل عنها. وأن التعاون والتنسيق الجيد بين جميع الأطراف المعنية سيسهم في تأمين بيئة تعليمية آمنة ومثالية للطلاب للتعلم والنمو.

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد

تعليم الوادي الجديد تكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس للعام الجديد