هالر يقود تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس

يستضيف ملعب حديقة الأمراء مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي بنظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويُفكر الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند في الدفع بالقوة الضاربة خلال مواجهة الغد، وذلك لتحقيق انطلاقة قوية خلال هذا الدور، حيث يرغب في اقتناص الثلاث نقاط من معقل الفريق الفرنسي.

فيما سيعمل لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، على الخروج منتصرًا، خاصة بعد النتائج السيئة للفريق، والتي يقدمها العملاق الفرنسي في المسابقة المحلية هذا الموسم.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس

تشكيل بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: جريجوركوبيل.

الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوملز، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني.

الوسط: يوليان براندت، إمره جان، مارسيل مارسيل سابيتزر.

خط الهجوم: دونيل مالين، سيباستيان هالر، كريم أديمي.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قد باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند المجموعة السادسة، والتي تضم ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد.

موعد باريس وبوروسيا

تبدأ مباراة باريس سان جيرمان بنظيره بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء غدًا الثلاثاء، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

تاريخ مواجهات باريس وبورسيا

تقابل باريس سان جيرمان بنظيره بوروسيا دورتموند في 4 مباريات من قبل، فقد تعادل الفريقان في مباراتين في الدوري الأوروبي في نسخة 2010 وفاز كل فريق في مباراة في دوري أبطال أوروبا نسخة 2020 إلا أن باريس تفوق بفارق الأهداف وتأهل إلى ربع النهائي البطولة.