20 سبتمبر..الحُكم على مُتهم بإنهاء حياة شقيقته

تُصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، يوم الأربعاء المُوافق 20 سبتمبر، حُكمها على عامل محارة متهم بإنهاء شقيقته لسرقتها بمنطقة بولاق الدكرور.

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وأكدت التحقيقات في القضية رقم 11268 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "فاروق . ا"، 36 سنة، عامل محارة، في يوم 28 أبريل الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أنهى حياة شقيقته "نورا" عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بهدف سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها.

وأضافت التحقيقات أنه ما إن عثر المتهم على شقيقته المجني عليها حتى تعدى عليها ضربًا لشل مقاومتها وأخذ غطاء رأسها "إيشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرًا إياه قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.

وتابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ إنه في ذات الزمان والمكان سرق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.