" نغم محمد "موهبة تسبح فى سماء الإنشاد الديني بالفرافرة

في إطار الأنشطة الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تُعنى بصقل المواهب الشابة، قامت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة بتقديم فقرة مواهب فنية رائعة. وكانت هذه الفقرة تهدف إلى استعراض المواهب الدينية، حيث تألقت الموهبة "نغم محمد أحمد" في أداء الأناشيد الدينية.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، هذه الفقرة التي أُشرف عليها فرع ثقافة الوادي الجديد بقيادة ابتسام عبدالمريد. وتعكس هذه الفقرة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتشجيع المواهب الشابة وتقديم الفرص المناسبة للتعبير عنها في مجال الفن الديني.

وقد لاقت هذه الفقرة تفاعلاً إيجابيًا من الحضور، حيث تمتعوا بأداء نغم محمد أحمد الرائع وقدراتها الصوتية المذهلة في أداء الأناشيد الدينية. وقد أبدعت نغم في اختيار الأناشيد التي تعبر عن قيم ديننا الإسلامي وتلامس مشاعر وأحاسيس الجمهور المتواجد.

يُذكر أن هذه الفقرة الموهبة نغم محمد أحمد لم تكن الوحيدة المشاركة في فعاليات هذا الحدث، حيث اجتمعت مواهب فنية أخرى من مختلف المجالات الفنية لتشكّل مجموعة من التصاميم الفنية المتنوعة.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الموهوبة نغم محمد أحمد وباقي المشاركين، وتهنئتهم على تجاوز التوقعات والمساهمة في إثراء الحدث الفني. وقد عبّرت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن فخرها بالمواهب الشابة وإصرارها على توفير الفرص اللازمة للاحتفال بالإبداع وتنمية المواهب الفنية والثقافية في المجتمع.