إزالة فورية لحالة تعدى بقرية الأشراف بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بقنا، برئاسة أحمد البتيتى، من تنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة، بمساحة ٧٠ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف القبلية .

وأوضح اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.