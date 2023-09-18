محافظ الدقهلية يوجه بصرف إعانة عاجلة لمواطن

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأحد المواطنين اثناء تفقده المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة ، حيث استمع المحافظ الي كافة مطالبه واحتياجاته وقد واستدعاه المحافظ لمكتبه وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية و شلبي سعد مدير المركز التكنولوجي لتلبية مطالبه، وقد وجه المحافظ بسرعة صرف اعانة عاجلة للمواطن من التضامن الاجتماعي كما وجه بادراج اسمه ضمن الدعم المادي من مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن الاجتماعي، كما وجه مختار لمتابعة حالته أولا بأول وتلبية كافة احتياجه وتوفير حياة كريمه له..

واكد "مختار"اننا جميعا نعمل في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي حل كافة مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظة مشيرا الي ان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماماً كبيراً بالحالات الانسانية ويؤكد دائما علي تلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجات المواطنين خاصة الحالات الانسانية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.