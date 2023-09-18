تعليم الوادي الجديد يؤكد علي الإستماع لمشاكل أولياء الأمور وحسن استقبالهم

وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وبتنظيم من اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، عُقد اجتماع واسع النطاق بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد ومديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر سكايب، بمشاركة عدد من قادة التعليم بالمحافظة. تمت مناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2024/2023 في هذا الاجتماع.



بدأ الاجتماع بتقديم التعازي والمواساة لضحايا العاصفة دانيال، مع الأمل في شفاء المصابين برحمة الله.

قدم وكيل التعليم بالمحافظة خطة العمل لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أكد على ضرورة توزيع المعلمين بشكل عادل على المدارس لسد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد.



صدرت تعليمات هامة من وكيل التعليم بالوادي الجديد، تهدف إلى بدء العام الدراسي بشكل منظم وخالٍ من المشكلات والعقبات، بما في ذلك زيادة المتابعة الميدانية لمديري الإدارات التعليمية والوكلاء، وفرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس، ومتابعة استعداد جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية.



شدد وكيل التعليم بالوادي الجديد على ضرورة وضع خطة لاستقبال الطلاب في أول أيام الدراسة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة، وتقديم كافة أشكال الدعم النفسي والمعنوي للطلاب، خاصة تلاميذ الصفوف الأولى.

وأشار وكيل التعليم في الوادي الجديد إلى ضرورة استماع إلى مقترحات وآراء أولياء الأمور وترحيبهم، وكذلك آراء المعلمين والطلاب حول تطوير النظام التعليمي والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي قد تنشأ أثناء فترة الدراسة، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى التحصيل الثقافي للطلاب وزرع روح الولاء والانتماء للوطن فيهم.

وتطرق الحديث أيضًا إلى تزويد الطلاب بالمعلومات اللازمة حول التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد وكيفية التعامل معها والتصرف بشكل جيد في حالة حدوث أي مشكلات طارئة.

وقدم وكيل التعليم في الوادي الجديد الشكر والتقدير لزيادة المساحات الخضراء في مدارس المحافظة وفقًا لمبادرة السيد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد "المدارس الخضراء"، وتم التنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة جميع الاحتلالات الموجودة حول أسوار المدارس ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.

وأشار إلى أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات ومواهب الطلاب وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم.

وبالنسبة للمدارس الثانوية، فإنه من الضروري التأكد من إجراءات الصيانة للأجهزة وتزويد وتحديث جميع أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة.

وفي ختام الاجتماع، استمع وكيل التعليم في المحافظة إلى عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور وناقشها، مشددًا على ضرورة تضافر جميع الجهود لضمان نجاح العمل وتحقيق الهدف المرجو من تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها على مر السنين.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد علي الإستماع لمشاكل أولياء الأمور وحسن استقبالهم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد علي الإستماع لمشاكل أولياء الأمور وحسن استقبالهم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد علي الإستماع لمشاكل أولياء الأمور وحسن استقبالهم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد علي الإستماع لمشاكل أولياء الأمور وحسن استقبالهم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد علي الإستماع لمشاكل أولياء الأمور وحسن استقبالهم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد علي الإستماع لمشاكل أولياء الأمور وحسن استقبالهم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد علي الإستماع لمشاكل أولياء الأمور وحسن استقبالهم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يؤكد علي الإستماع لمشاكل أولياء الأمور وحسن استقبالهم