سجل مواجهات باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند قبل صدام دوري الأبطال

تنطلق منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء وستشهد مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

وكان التكافؤ سمة مواجهات باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في مختلف البطولات الأوروبية، حيث تعادلا في مباراتين في الدوري الأوروبي في نسخة 2010 وفاز كل فريق في مباراة في دوري أبطال أوروبا نسخة 2020 إلا أن باريس تفوق بفارق الأهداف وتأهل إلى ربع النهائي.

ويستقبل ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في تمام العاشرة بتوقيت مصر والسعودية في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويقع باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند المجموعة السادسة مع ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويأمل باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الاسباني لويس إنريكي في تجاوز النتائج السلبية في الفترة الأخيرة على صعيد الدوري الفرنسي، وبدء انطلاقة قوية من أجل تحقيق الحلم المنتظر بالتتويج باللقب الأوروبي.