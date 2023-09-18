تعليم الوادي: انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى الجديد

أكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، على إطلاق إحدى رحلات "الأتوبيس الطائر" التابعة لقطاع تعليم الوادي الجديد، لمتابعة نظام العمل والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024/2023 تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، ونائب المحافظ، حنان مجدي

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن هذه الرحلة تأتي لمتابعة نظام العمل وتطوير عملية التعليم في المدارس. والتأكد من جميع إجراءات الأمان والسلامة، وتقديم كافة أشكال الدعم التقني والمعنوي للمدارس. وأشار إلى توجيهاته الصارمة للجان المتابعة الميدانية بالتحقق من جميع الإيجابيات والسلبيات، والتعامل الفوري مع أي عقبات أو مشكلات تعوق سير نظام العمل.

كما أشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في القطاع التعليمي لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم.

واضاف وكيل التعليم بالوادي الجديد الي أن هذا الأتوبيس الطائر يعتبر حلقة وصل بين المدارس والإدارة التعليمية، ويساعد على تقديم الدعم اللازم للمدارس والتأكد من توفير البيئة المثالية للتعلم للطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط تطوير وتحسين قطاع التعليم بالوادي الجديد وتحسين جودة التعليم في المحافظة.

في ضوء ذلك، ستقوم الرحلة بزيارة مختلف المدارس بالوادي الجديد لمتابعة سير العمل الدراسي وتقييم المنظومة التعليمية الحالية. ستقدم الرحلة الدعم الفني والمعنوي للمدارس وستساعدها في التعامل مع أي تحديات قد تواجهها.

وسيتم تكوين لجان متابعة ميدانية تتكون من مختلف الكوادر التعليمية والإدارية للمساهمة في رصد الإيجابيات والسلبيات واتخاذ الإجراءات المناسبة للتحسين. يأمل وكيل التعليم بأن تكون هذه الرحلة فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة وتحفيز المدارس على السعي لتحسين التعليم.

إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الرحلة هو دعم جودة التعليم وتحسين المستوى التعليمي في المدارس بالوادي الجديد، كما ستساهم في تعزيز التعاون والتواصل بين الإدارة التعليمية والمدارس والمجتمع المحلي.

ويأتي ذلك في إطار تحديث وتطوير نظام التعليم في مصر وتحقيق رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم وتوفير فرص تعليمية عالية الجودة لجميع الطلاب. ويعكس أيضا التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية ومناسبة للطلاب والمعلمين في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد والعالم.

واكد وكيل التعليم بالوادي الجديد على حرص مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد والإدارات التعليمية الخمس التابعة لها على توفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة للطلاب والمعلمين لضمان تقديم تعليم متميز وجودة عالية في المحافظة.

قد لا يكون الأتوبيس الطائر حلاً دائمًا لجميع القضايا التعليمية، ولكنه يعد خطوة هامة نحو تطوير عملية التعليم في الوادي الجديد. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الوعي بأهمية التعليم وتحفيز المدارس على تحقيق الأفضل فيما بينها.

ويجب أن نؤكد أن تحسين التعليم يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية. على الرغم من وجود العديد من التحديات، إلا أن هناك فرصًا كبيرة لتحقيق تحسينات حقيقية في نظامنا التعليمي. وحتى نحقق ذلك، يجب أن نعمل جميعًا من أجل توفير بيئة تعليمية ملائمة تساهم في تطوير الطلاب وتأهيلهم لمستقبل أفضل.

تعليم الوادى الجديد إنطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل والإستعداد للعام الجديد

تعليم الوادى الجديد إنطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل والإستعداد للعام الجديد

تعليم الوادى الجديد إنطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل والإستعداد للعام الجديد

تعليم الوادى الجديد إنطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل والإستعداد للعام الجديد

تعليم الوادى الجديد إنطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل والإستعداد للعام الجديد