في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للسيطرة على الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يتم استمرار توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة في القرى والمناطق النائية. يتم طرح أسماك طازجة وخضروات وفواكه بأسعار مخفضة عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية في المراكز والقرى.

تمتلئ الأسواق بالأمهات والأباء المستعدين لشراء الأسماك الطازجة والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة في الوقت الذي يستعيد فيه السكان راحتهم في توفير الغذاء الصحي لأسرهم. تعد هذه المبادرة جزءًا من خطة شاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمجتمع المحلي.

تعمل المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بالمراكز والقرى على توفير تشكيلة واسعة من الأسماك الطازجة التي يتم توزيعها يوميًا. قد تتضمن تلك التشكيلة أصنافًا مختلفة من الأسماك مثل السمك البلطي، والبياض، والمريشة، والسمك الهامور والشعري، والباراكودا. يتم توزيع هذه الأسماك في حالتها الطازجة، مما يضمن جودة المنتج وقيمته الغذائية.

علاوة على ذلك، توفر المنافذ أيضًا تشكيلة متنوعة من الخضروات والفواكه الطازجة. يتم جلب هذه المنتجات مباشرة من المزارع المحلية، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويساعد المزارعين في زيادة إيراداتهم. تتضمن المجموعة الواسعة من الخضروات والفواكه المتوفرة البندورة، والخيار، والكوسا، والجزر، والبرتقال، والتفاح، والمانجو والعنب، بالإضافة إلى العديد من الأصناف الأخرى المفيدة لصحة الفرد والأسرة.

عندما يعمل الجهاز الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص والمزارعين المحليين، يكون لدينا بيئة مناسبة لتلبية احتياجات السكان المحليين وتحسين مستوياتهم المعيشية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الصحة والتغذية السليمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقليل أعباء النفقات اليومية التي تقع على عاتق الأسر. كما أنها تعزز قدرة الأسر على توفير الطعام الصحي لأفرادهم، ما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة حياتهم وارتقائهم بمجتمعاتهم.

محافظة الوادي الجديد تسيطر على الأسواق وتخفف العبء عن المواطنين

محافظة الوادي الجديد تسيطر على الأسواق وتخفف العبء عن المواطنين

محافظة الوادي الجديد تسيطر على الأسواق وتخفف العبء عن المواطنين

محافظة الوادي الجديد تسيطر على الأسواق وتخفف العبء عن المواطنين

محافظة الوادي الجديد تسيطر على الأسواق وتخفف العبء عن المواطنين