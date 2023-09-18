نائب محافظ الوادي الجديد تبحث مشروعات التعاون مع «الجنوب والجنوب» الإيطالية

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اجتماعًا مع ممثلي منظمة التعاون الدولي بين الجنوب والجنوب الإيطالية (CISS) وجمعية الرواد لمناقشة تطورات المشروعات التي تنفذ بالتعاون مع المنظمة في مجال دعم وتنمية مهارات رواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية.

تمت مناقشة إنشاء مركز الخدمة الاجتماعية المرتبط بمقر حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخطط المستقبلية لأنشطة المركز بما في ذلك مركز تدريب مهني مجهز بصالات وورش عمل للإنتاج ومعرض لمنتجات رواد الأعمال. تابعت نائب المحافظ أيضًا أنشطة الدورة التدريبية التي تتم بالتعاون مع بيت الفخار بمحافظة الفيوم وكلية التربية الفنية بجامعة القاهرة لتعزيز وتطوير المهارات الفنية لأصحاب الحرف اليدوية والبيئية.

كما رحبت حنان مجدي بمشاركة الحاضنة في الملتقى التسويقي الثالث للتمور المصرية المقرر عقده في منتصف أكتوبر المقبل.

تم التأكيد على أهمية دعم رواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية في منطقة الوادي الجديد وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. وتومأت حنان مجدي إلى أهمية أن يكون المركز المقترح مرجعًا مهمًا لجميع الأفراد المهتمين بريادة الأعمال والصناعة اليدوية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجتمعون أيضًا إمكانية تنظيم مهرجان محلي لرواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية، بهدف عرض منتجاتهم وتعزيزها بين الجمهور. وأشارت حنان مجدي إلى أن المهرجان سيعزز الوعي والترويج للمنتجات التقليدية والصناعية التي تُنتج في المنطقة، وبالتالي يساهم في تعزيز اقتصاد المنطقة وتعزيز فرص العمل.

تعهدت حنان مجدي بالعمل على تسهيل التعاون بين منظمة التعاون الدولي والأطراف المعنية المحلية في الوادي الجديد، بهدف توفير المزيد من الدعم والموارد لرواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية في المنطقة. وأكدت أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة على المدى الطويل.

بناءً على ذلك، ستستمر حنان مجدي وممثلو منظمة التعاون الدولي وجمعية الرواد في العمل المشترك لتنفيذ المشروعات المستقبلية التي تهدف إلى دعم وتعزيز رواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية في الوادي الجديد. ومن المتوقع أن تكون هذه المبادرات ذات تأثير كبير على المجتمع المحلي وتعزز فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث موقف التعاون مع منظمة "الجنوب والجنوب" الإيطالية

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث موقف التعاون مع منظمة "الجنوب والجنوب" الإيطالية

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث موقف التعاون مع منظمة "الجنوب والجنوب" الإيطالية

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث موقف التعاون مع منظمة "الجنوب والجنوب" الإيطالية

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث موقف التعاون مع منظمة "الجنوب والجنوب" الإيطالية

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث موقف التعاون مع منظمة "الجنوب والجنوب" الإيطالية