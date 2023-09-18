جامعة أسيوط تعقد دورة تربية عسكرية من 29 سبتمبر لـ12 أكتوبر المقبل

تهيب جامعة أسيوط جميع طلابها على جميع المراحل إلى استعداد الطلاب للخدمة العسكرية من خلال إقامة دورات تدريبية عسكرية منتظمة. وبهذا الصدد، تعلن الجامعة عن عقد دورة تربية عسكرية تحمل رقم 19 في الفترة من 29 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل.

تهيب جامعة أسيوط بجميع الطلاب بسرعة التقدم والتسجيل يدويًا في إدارة التربية العسكرية بالجامعة. ويمكن للطلاب القيام بذلك اعتبارًا من يوم 19 سبتمبر الجاري. على الطلاب الذين يتقدمون للتسجيل أن يستلموا بطاقة التسجيل وتعليمات الدورة فور التسجيل في إدارة التربية العسكرية.

تعتبر هذه الدورة فرصة ذهبية للطلاب لتطوير مهاراتهم العسكرية والاستفادة من التدريبات العملية والمهنية التي ستقدمها الجامعة. وتعتبر هذه الدورة فرصة مهمة للمشاركة في التدريبات الميدانية والاستفادة من خبرات الخبراء في هذا المجال.

وتهيب جامعة أسيوط بجميع الطلاب بعدم تفويت هذه الفرصة القيمة والالتزام بالتسجيل في أقرب وقت ممكن. إن التدريب العسكري الذي يقدمه الجامعة يعتبر أحد العوامل المهمة في تنمية القدرات الشخصية والقيادية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني والاستعداد للمساهمة في خدمة الوطن.

على الطلاب أن يتواصلوا مع إدارة التربية العسكرية في الجامعة للحصول على مزيد من المعلومات والارشادات حول عملية التسجيل والمتطلبات اللازمة للمشاركة في الدورة.