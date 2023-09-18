٤ أيام على انطلاق الخريف.. ظواهر جوية مرتبطة بسيد الفصول

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية أن فصل الصيف ينتهى رسميًا خلال أيام، وفصل الخريف يبدأ فلكيًا هذا العام يبدأ يوم 23 سبتمبر القادم بحسب أبحاث الشمس.

من جهتها كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الخريف يبدأ رسميًا 23 سبتمبر ويستمر قرابة الـ3 أشهر ويعتبر من الفصول الانتقالية التي تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة ونتأثر خلاله بتوزيعات ضغطية مختلفة عن فصل الصيف.

ظواهر جوية بالخريف

وعن الظواهر الجوية وطقس فصل الخريف، أكدت غانم، أن فصل الخريف ينقلنا من حرارة الصيف إلى الأجواء الباردة لفصل الشتاء، موضحة أن النصف الأول لفصل الخريف يحصل على بعض سمات فصل الصيف فقد تشهد أول أيامه ارتفاعات مؤقتة فى درجات الحرارة على العكس فالنصف الثانى من فصل الخريف الذي يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة وأمطار.

وأشارت إلى أن جمهورية مصر العربية تتأثر خلال فصل الخريف بامتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمي وفى حال تزامن معه منخفض فى طبقات الجو العليا يحدث حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خاصة على المناطق الموجودة على صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر التى تشهد موسم الأمطار والسيول بالمناطق الجبلية بجنوب البلاد.

أول أيام الخريف

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه في أول أيام الخريف تشرق الشمس عمودية تمامًا على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية، علمًا بأن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

ومع انطلاق هذا الفصل يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيًا)، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار.

كما أبرز المعهد الفلكي، أن ذروة الاعتدال الخريفي ستحدث في الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك إعلانًا برحيل فصل الصيف فلكيا وجغرافيا، وبدء فصل الخريف الذي تبلغ مدته هذا العام 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية.