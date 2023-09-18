دورة تدريبية بلجنة أمومة آمنة بمحافظة سوهاج

نظمت الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة آمال عبد الحي مدير عام الإدارة برعاية الأستاذ الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة الدورة التدريبية تحت عنوان خفض وفيات الأمهات وتضم محافظات سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان .

تمت الدورة تحت إشراف الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبحضور كلا من إستشارى النساء والولادة بالإدارة العامة لرعاية الامومة والطفولة وإدارة رعاية الأمومة والطفولة بكل محافظة وجرى خلال الدورة عرض مؤشرات كل محافظة والمعوقات والتحديات التى تواجهها .

وفى نهاية الدورة التدريبية تم وضع التوصيات اللازمة للعمل على خفض وفيات الأمهات فى مصر بدعم صندوق الأمم المتحدة وتمويل الحكومة الهولندية وتنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالتعليم الطبي المهني والتدريب والاستثمار في الأفراد أعضاء الفرق الطبية تحت إشراف الدكتور حسن محروس مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية والدكتور وليد العرشي مدير إدارة طب العيون وفي إطار التعاون المشترك بين المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج وClub of SOHAG Ophthalmologists

وفي سياق متصل تم عقد وتنفيذ اليوم العلمي لأطباء طب وجراحة العيون والمعتمد من المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق كورال العائم بسوهاج حيث شارك باليوم العلمي كوكبة من أفضل استشاريي طب وجراحة العيون بالمحافظة وقام بالقاء المحاضرة بعنوان (Clinical Approach of Decreased Vision2) الأستاذ الدكتور محمود فاروق أستاذ طب وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي بكلية الطب جامعة سوهاج.

يأتي ذلك في سياق تطوير منظومة التعليم الطبي المهني والتدريب بمحافظة سوهاج وتنفيذ البرامج التدريبية الطبية المعتمدة طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية.