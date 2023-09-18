قوافل طبية مجانية لقرى مركز بلاط بالوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم التجهيز لبدء قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، في قرى تنيدة وذخيرة بمركز بلاط، خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الحالي.

وأوضح أن القافلة تتضمن جميع التخصصات الطبية مثل الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتتوفر فيها صيدلية تحتوي على جميع الأدوية. وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفى القريب لإجراء العملية اللازمة. ومن المتوقع أن تستفيد من هذه القوافل الطبية المجانية حوالي 5000 شخص من الأهالي في القرى المستهدفة.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية وتوفير خدمات طبية مجانية للأشخاص ذوي الدخل المحدود وتهدف القوافل الطبية إلى الوصول إلى الأماكن النائية وتقديم الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى المستشفيات والعيادات الطبية.

وتعتبر القوافل الطبية حلاً مهمًا لتلبية احتياجات الأشخاص المحتاجين في المناطق النائية، حيث يتعذر عليهم التنقل بسهولة إلى المدن الكبيرة للحصول على العلاج اللازم. وتوفر هذه القوافل فرصة للمرضى للاستشارة الطبية والفحص والعلاج بشكل مجاني، وتؤمن لهم الدواء المناسب.

ويشكر الأهالي في تلك القرى المستفيدين من القوافل الطبية، ويعبرون عن شكرهم العميق للدكتور أحمد محروس وفريقه الطبي على جهودهم في توفير الرعاية الصحية المجانية لهم. كما يأملون في مزيد من هذه المبادرات المفيدة التي تحسن حياتهم وتعزز صحتهم.

ويجب أن نذكر أن هذه القوافل الطبية ليست إجراءً مؤقتًا، بل هي جزء من استراتيجية مستمرة لتحسين الخدمات الصحية للمجتمعات النائية. ونأمل أن يستمر دعم الحكومة ووزارة الصحة لمثل هذه المبادرات الطبية المجانية وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المناطق الريفية.

في النهاية، نجدد دعوتنا للمؤسسات والهيئات الخيرية والشركات للتعاون مع الحكومة ووزارة الصحة لتوفير المزيد من القوافل الطبية المجانية والمساهمة في تحسين الرعاية الصحية ورفع مستوى الصحة والعافية للمجتمعات النائية.