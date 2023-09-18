أميركية تفقد أطرافها الأربعة بعد تناول سمك بلطي

أصيبت سيدة أميركية في ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية خطيرة، أدت إلى فقدانها أطرافها الأربعة، بعد تناولها وجبة سمك بلطي غير مطهو جيدًا.

وحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أصيبت لورا باراخاس، البالغة من العمر 40 عامًا، بعدوى بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس"، التي تعيش في بيئات مائية.

وكانت لورا اشترت سمكة "تيلابيا" (بلطي) من سوق محلية في أواخر يوليو الماضي، وطهتها بنفسها، لكنها لم تطهها جيدًا بما يكفي لقتل البكتيريا.

وبدأت أعراض العدوى تظهر على لورا بعد يومين من تناولها السمكة، حيث تحولت يداها وقدماها إلى اللون الأسود، وعانت من تعفن الدم والفشل الكُلوي.

وأجبرت لورا على الخضوع لعملية بتر لأطرافها الأربعة، في محاولة لإنقاذ حياتها، وقالت صديقتها آنا ميسينا لوسائل إعلام محلية: "كان الأمر ثقيلًا علينا جميعًا. إنه أمر فظيع. كان من الممكن أن يحدث هذا لأي واحد منا. كادت تفقد حياتها".

وأضافت: "كانت أصابع يديها وقدميها وشفتها السفلية سوداء. عانت تعفن الدم الكامل والفشل الكُلوي".

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إنه يتم الإبلاغ عما بين 150 و200 إصابة بهذه البكتيريا كل عام، ويموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى.

ويمكن أن تصاب بهذه البكتيريا بأن تأكل شيئًا ملوثًا بها، أو بتعريض جرح أو وشم للماء الذي تنتشر فيه.

نصائح لتجنب الإصابة بالعدوى:

طهو الأسماك واللحوم والدواجن جيدًا حتى تصل درجة حرارة الطهي الداخلية إلى 74 درجة مئوية على الأقل.

غسل الخضراوات والفواكه جيدًا بالماء الجاري.

تجنب تناول الأطعمة غير المطبوخة جيدًا، مثل البيض النيئ أو اللحوم النيئة أو الأسماك النيئة.

تجنب شرب مياه البحر أو المياه الملوثة الأخرى.

تغطية الجروح، أو الوشم عند السباحة، أو الاستحمام في المياه المفتوحة.

تؤكد هذه الحادثة على أهمية طهي الطعام جيدًا لتجنب الإصابة بالعدوى البكتيرية الخطيرة.