المالية الكويتية: تعرض أحد أنظمتنا لمحاولة اختراق فجر اليوم وتم تفعيل أنظمة الحماية
أعلنت وزارة المالية الكويتية تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق من خلال (فيروس) فجر اليوم الاثنين وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الانظمة .
وأكدت وزارة المالية الكويتية في بيان لها اليوم أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق موضحة أن الانظمة المالية للحكومة مفصولة والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي .
وأضافت المالية الكويتية أنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات مبينة أنه جار تقييم مستوى محاولة الاختراق.