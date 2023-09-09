عاجل
مصرع فرنسي وإصابة 8 آخرين في زلزال المغرب رئيس الوفد ينعي ضحايا زلزال المغرب الشقيق ويتمني الشفاء للمصابين مات من الفرحة.. وفاة مسن بعد سماعه نبأ شفاء زوجته بالأقصر
السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تمنع تجديد إقامات الأجانب قبل دفع مستحقات الدولة

الكويت
الكويت

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم السبت، البدء بتفعيل قرار تحصيل الديون المستحقة على الأجانب من الجهات المعنية بالدولة قبل تجديد الإقامة.

 

txt

الكويت وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

txt

الكويت تؤكد سلامة مواطنيها إثر زلزل المغرب

ويدخل القرار الجديد في حيز التنفيذ في الكويت ابتداءً من يوم غد الأحد، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأضافت الداخلية الكويتية في بيان أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في تجديد إقامته أن يسدد ديونه، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لجهات الدولة أو تطبيق "سهل".

وكانت الوزارة أمرت أخيرا بتسديد الرسوم المستحقة على الوافدين شرطا لمغادرة البلاد.

وجاءت هذه القرارات الحكومية بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بضرورة تفعيل عمليات الربط بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لتحصيل الديون المستحقة على الأجانب للدولة قبل تجديد الإقامة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

المجلس الوزاري الخليجي يُناشد العراق باستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الكويت ترسل مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للسودان بالتنسيق مع القاهرة

الكويت.. تعديل وزاري يشمل المالية والتعليم
الجريدة الورقية