متى تنتهى زيادة حساب المواطن؟

في شهر يوليو 2022، خصص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مبلغ مالي قدره 7 مليار ريال سعودي للفئات المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن السعودي على هيئة دعم مالي إضافي لهم على أن تستمر هذه الزيادة في الصرف حتى شهر سبتمبر 2023.

موعد انتهاء الزيادة

وفقًا لبرنامج حساب المواطن، فإن الدفعة القادمة هي الدفعة الأخيرة للدعم الإضافي، وذلك بناءً على تعليمات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أقر من قبل أن فترة التمديد الأخيرة تستمر حتى سبتمبر الحالي 2023.

قيمة راتب الفرد في حساب المواطن قبل وبعد الزيادة

تعتمد قيمة راتب الفرد في حساب المواطن على عدة عوامل، منها عدد الأفراد الموجودين في الأسرة، فئات الأفراد العمرية، مبالغ الدخل الشهرية الثابتة لهم.

وبشكل عام، تكون رواتب الدعم الشهرية المقررة من برنامج حساب المواطن للمواطنين المستفيدين كما يلي:

يحصل رب الأسرة على دعم شهري قدره: 382 ريال سعودي.

مبلغ الدعم المستحق للتابعين البالغين 18 عام فأكثر: 191 ريال سعودي.

أما التابعين الذين لم يبلغ عمرهم 18 عام يحصلون على دعم قدره: 115 ريال سعودي.

موعد صرف رواتب حساب المواطن

تُصرف رواتب المستفيدين من حساب المواطن في موعد ثابت محدد من البرنامج وهو يوم 10 من الأشهر الميلادية، وإذا كان هذا اليوم يوافق عطلة رسمية في البلاد يتم اللجوء إما لتأخير موعد الصرف أو تقديمه وينشر البرنامج خبر بذلك للمستفيدين.