سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18-9-2023

شهدت أسعار الذهب في السعودية، حالة من الأستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، رغم استمرار العقود الآجلة للمعدن النفيس في الصعود في ظل الطلب على الذهب.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 204 ريالات أو 55 دولارا.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234 ريالا أو 62.4 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 175 ريالا أو 46.8 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1640 ريالا أو 437 دولارا.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 1923 دولارا للعقود الفورية.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام آخر جلسات الأسبوع، يوم الجمعة، مع استقرار مؤشر الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر أمس، ووسط ترقب الأسواق مزيد من الأدلة حول مستقبل الفائدة.

وعند إغلاق جلسة الجمعة، استقرت أسعار عقود المعدن الأصفر الفورية عند 1923.7 دولار للأوقية، بينما بلغت خسائره الأسبوعية 1.25%.

واستقر مؤشر الدولار عند مستوى 105 نقاط خلال تداولات اليوم، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أشهر، بعدما كشف استراتيجيون في بنك جولدمان ساكس يوم السبت أن من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر، كما توقعوا أيضا أن يرفع المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأونصة، كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.07 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.29 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2486 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2278 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1864 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1450 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1242 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 932 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1924 دولارًا للأوقية.