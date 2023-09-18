الإمام الأكبر: مستعدون لإنشاء مركزٍ لتعليم اللغة العربية في لوس أنجلوس

خلال استقباله قنصل مصر العام بلوس أنجلوس..

أكَّد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لخدمة مسلمي لوس أنجلوس والجاليات العربية والمسلمة، وتعليم الأطفال والشباب لغة القرآن الكريم، مع تحمُّل الأزهر نفقات التعليم والدراسة من كتب دراسية وابتعاث المعلمين الأزهريين.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلته اليوم بمشيخة الأزهر السفير حسام الدين علي، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس.

ضرورة الاهتمام بملف الأزهر بصفته قوةً ناعمة لمصر



وجه الإمام الأكبر بضرورة الاهتمام بملف الأزهر بصفته قوةً ناعمة لمصر، وتيسير أمور الطلاب الوافدين. متمنيا للقنصل حسام الدين التَّوفيق والسَّداد في مهامه الجديدة



من جانبه، أعرب القنصل المصري لدى لوس أنجلوس عن تقديره الكبير لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود في خدمة الإسلام ودعم قضايا المسلمين، وتعزيز قيم الأخوَّة والتَّعايش ونشر السلام العالمي، مؤكدًا أنه سيضع الملف الأزهري ضمن أولويات عمله، وسيعمل على التواصل المستمرِّ مع الأزهر وخدمة رسالته السامية في نشر صحيح الدين ووسطيته.



أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر ربيع الأول من مجلة الأزهر الشريف، حيث تحتفل المجلة في عددها لهذا الشهر بالذِّكرى العطرة لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم- بملف خاصٍّ ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.



قال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر إنَّ ملف عدد المجلة يضمَّ عددًا من المقالات التراثية للمجلة؛ هي (محمد  وهل تنسى عظمته؟) لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، و(كيف نُحيي المولد النبوي؟) لفضيلة الشيخ أمين الخولي، محمد خاتم النبيين) لفضيلة الشيخ محمد أحمد العدوي، دعوته-صلى الله عليه وسلم- إلى الاتحاد) لفضيلة الشيخ إبراهيم الجبالي، و(شمس الهداية) لفضيلة الشيخ صادق إبراهيم عرجون.

أضاف عيَّاد أن ملف العدد يضمَّ أيضًا عددًا من المقالات؛ هي: (في رحاب الذِّكرى العطرة) للدكتور عبد الرحمن محمد المراكبي، و(النموذج النبوي في صناعة الذوق العام) للدكتور محمد عباس المغني، و(مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في الثقافة التركية) للدكتورة منى فوزي حسين، إضافةً إلى عدد من القصائد الشعرية في مديح النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع (دوحة الشعر).