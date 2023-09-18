الأرصاد تكشف عن أمطار وتقلبات جوية في هذ الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مصر تتأثر خلال فصل الخريف، الذى يبدأ فلكيًا بعد أيام بامتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمى، وفى حال تزامن معه منخفض في طبقات الجو العليا يحدث حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وتحدث التقلبات على المناطق الموجودة على صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر التي تشهد موسم الأمطار والسيول بالمناطق الجبلية بجنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن نشهد خلال فصل الخريف حالة من عدم الاستقرار والأمطار على شمال البلاد على السواحل الشمالية نتيجة مرور المنخفضات الجوية على البحر المتوسط، وقد تتأثر البلاد أيضا خلال فصل الخريف بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يؤثر على البلاد بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

حوض علوي بارد

فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بـ حوض علوى بارد غدًا الثلاثاء ، يتمثل في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الطبيعية وفرص لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المدن الساحلية قد ترقى لمتوسطة أحيانا بالساحل الغربي للبلاد.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الحوض العلوى البارد عبارة عن هواء بارد بطبقات الجو العليا يعمل خفض الحرارة وتكاثر للسحب بحسب المناطق نسبة التبريد مرتفعة.

حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

كما أعلن خبراء الأرصاد أن يحدث انكسار درجات الحرارة ليلا خلال أيام الخريف، و زيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، ظهور السحب شمال البلاد، وزيادة قطرات الندى، وتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، والشعور بلسعة هوا خلال ساعات الليل.

وأعلنت الأرصاد الجوية انكسار درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، مستبعدة التعرض لـ موجات حارة جديدة، مع دخول فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف.