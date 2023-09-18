السياحة والآثار الفلسطينية: إدراج "أريحا القديمة" في "اليونسكو" يبرز أهمية مواقعنا الأثرية (شاهد)

أكدت رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، أن إدراج مدينة أريحا في قائمة التراث العالمي يؤكد الحق الفلسطيني، ويُسلط الضوء على أهمية المواقع السياحية والأثرية الفلسطينية".

وأضافت معايجة خلال تصريحاتها عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن : "استطعنا استقطاب سياح كثيرين من كل دول العالم"، مشيرة إلى أن فلسطين استقبلت نحو 3.5 مليون سائح في فترة ما قبل كورونا.

وأشارت إلى أن السياحة بفلسطين بدأت في استعادة عافيتها، مشيرة إلى حرص بلادها على المشاركة في المعارض السياحية الدولية وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل فلسطين وخارجها.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، موقع أريحا القديمة "تل السلطان" على قائمة التراث العالمي، خلال جلسة للمنظمة عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد.

أريحا هي واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان، وتقع في جزء من الضفة الغربية المحتلة.

وكانت إسرائيل قد انسحبت من اليونسكو عام 2019، واتهمت المنظمة بالتحيز ضدها والانتقاص من ارتباطها بالأراضي المقدسة.

كما اعترضت إسرائيل على قبول اليونسكو لفلسطين كدولة عضو في عام 2011. لكن لا تزال إسرائيل طرفا في اتفاقية التراث العالمي.