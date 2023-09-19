جهزت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية المبادرة بالمحافظة والتي أقيمت بإستاد سيتى كلوب بنها في حفل حضره حشد كبير من اهالى الحالات والجمعيات الاهلية المتعاونة مع المؤسسة والتي تم فيه توزيع 73 كرسيا متحركا وكهربائيا لصالح ذوى الهمم

شملت فقرات حفل التوزيع البدء بالقران الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الأخوة الاشقاء بلبيا والمغرب وكلمة شكر من المؤسسة القاها العقيد / احمد عيد مدير مكتب القليوبية وبحضور / مصطفى السيد منسق عام المؤسسة وا / محمد راضى نائب المنسق العام والدكتور/احمد مصطفى منسق مركز بنها والسيدة / هند جلال عضو قطاع المبادرات ومدير إدارة التوعية بالمؤسسة

واعرب الاهالى والجمعيات عن فرحتهم العارمة من هذا الحفل الذى شهد توافد العديد من اهالى واسر ذوى الهمم وعن فرحتهم باهتمام الرئيس بهم بشكل خاص

وجدير بالذكر ان مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية مر على تواجدها اكثر من 4 أعوام تم فيهم تغيير وجه الحياة بمركز شبين القناطر حيث تم عمل اكثر من 700 مشروع بتكلفة تجاوزت 7 مليار جنيه في كافة القطاعات وخاصة قطاعات البنية التحتية والخدمية وجارى البدء بتجهيز المشروعات الخاصة بالمؤسسة في مركز طوخ وقليوب والخانكة فضلا عن استهداف كافة مراكز المحافظة بالتدخلات الاجتماعية العاجلة التي تقوم بها المؤسسة بصفة دورية بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.