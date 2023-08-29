الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

وزير الأوقاف يهنئ المفتي بالتجديد لمدة عام

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بالمد له لمدة عام، متمنيًا لفضيلته ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، كما أعرب معاليه عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة.

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وفي إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بسيناء الحبيبة ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م بدار الإفتاء المصرية.

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