سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 18 -9-2023

شهدت أسعار الذهب في الكويت، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثنين 18 سبتمبر، ليسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في دول الخليج مستوى 18.85 دينار للجرام، بينما سجلت الأوقية عالميًا 1928.5 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت

استقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 24، حيث سجل نحو 18.85 دينار للجرام، أي ما يعادل 62.02 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 مستوى 17.28 دينار للجرام، أي ما يعادل 56.85 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 مستوى 16.50 دينار للجرام، أي ما يعادل 54.27 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 18 مستوى 14.14 دينار، أي ما يعادل 46.52 دولار.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب عند مستوى 131.98 دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في مصر، استقرت أسعار الذهب داخل أسواق الصاغة المصرية اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2188 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17620 جنيها، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة إلى 1875 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب داخل الأسواق المحلية إلى 17504 جنيهات.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 204 ريالات أو 55 دولارا.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234 ريالا أو 62.4 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 175 ريالا أو 46.8 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1640 ريالا أو 437 دولارا.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 1923 دولارا للعقود الفورية.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام آخر جلسات الأسبوع، يوم الجمعة، مع استقرار مؤشر الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر أمس، ووسط ترقب الأسواق مزيد من الأدلة حول مستقبل الفائدة.

وعند إغلاق جلسة الجمعة، استقرت أسعار عقود المعدن الأصفر الفورية عند 1923.7 دولار للأوقية، بينما بلغت خسائره الأسبوعية 1.25%.