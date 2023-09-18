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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 18 -9-2023

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الذهب في الكويت، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثنين 18 سبتمبر، ليسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في دول الخليج مستوى 18.85 دينار للجرام، بينما سجلت الأوقية عالميًا 1928.5 دولارا.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم 18-9-2023

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سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18-9-2023

 

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت

استقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 24، حيث سجل نحو 18.85 دينار للجرام، أي ما يعادل 62.02 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 مستوى 17.28 دينار للجرام، أي ما يعادل 56.85 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 مستوى 16.50 دينار للجرام، أي ما يعادل 54.27 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 18 مستوى 14.14 دينار، أي ما يعادل 46.52 دولار.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب عند مستوى 131.98 دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في مصر، استقرت أسعار الذهب داخل أسواق الصاغة المصرية اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2188 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17620 جنيها، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة إلى 1875 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب داخل الأسواق المحلية إلى 17504 جنيهات.

أسعار الذهب في السعودية اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 204 ريالات أو 55 دولارا.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234 ريالا أو 62.4 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 175 ريالا أو 46.8 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1640 ريالا أو 437 دولارا.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 1923 دولارا للعقود الفورية.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام آخر جلسات الأسبوع، يوم الجمعة، مع استقرار مؤشر الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر أمس، ووسط ترقب الأسواق مزيد من الأدلة حول مستقبل الفائدة.

وعند إغلاق جلسة الجمعة، استقرت أسعار عقود المعدن الأصفر الفورية عند 1923.7 دولار للأوقية، بينما بلغت خسائره الأسبوعية 1.25%.

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الجريدة الورقية