أسعار الذهب في الإمارات اليوم 18-9-2023

استقرت أسعار الذهب في الإمارات، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، ليسجل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات نحو 198 درهما، بالتزامن مع استقرار سعر المعدن النفيس على المستوى العالمي.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 227 درهما ما يعادل 61 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 مستوى 208 دراهم ما يعادل 56 دولارا.

سعر الذهب الآن من عيار 21

سجل سعر الذهب الآن نحو 198 درهما ما يعادل 54 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب نحو 170 درهما ما يعادل 46.4 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب نحو 132 درهما ما يعادل 36 دولارا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 1.591 درهما.

سعر سبائك الذهب في الإمارات

فيما وصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من عيار 24 إلى 1.135 درهما، ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات من نفس العيار إلى 2.270 درهما، فيما يصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا إلى 4.540 درهما، ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 1 كجم من عيار 24 إلى 227.704 دراهم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 204 ريالات أو 55 دولارا.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234 ريالا أو 62.4 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 175 ريالا أو 46.8 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1640 ريالا أو 437 دولارا.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 1923 دولارا للعقود الفورية.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام آخر جلسات الأسبوع، يوم الجمعة، مع استقرار مؤشر الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر أمس، ووسط ترقب الأسواق مزيد من الأدلة حول مستقبل الفائدة.

وعند إغلاق جلسة الجمعة، استقرت أسعار عقود المعدن الأصفر الفورية عند 1923.7 دولار للأوقية، بينما بلغت خسائره الأسبوعية 1.25%.