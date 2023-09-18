مليون قرص .. تفاصيل سقوط صيدلي يتاجر في العقاقير المخدرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، في ضبط مالك شركة أدوية لقيامه بالاتجار في الأقراص والعقاقير ، متخذاً من الشركة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى،عثر بحوزته على أكثر من مليون قرص مخدر،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،بتوجيهات اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام (صيدلى ومالك شركة أدوية "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة متخذاً من الشركة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد 260 علبة عقار مخدر بإجمالى عدد 26 ألف قرص – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – هاتفين محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، وأقر بتحصله عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، حيث يقوم من خلال شريكه "مقيم بالخارج "بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التى يدعى تصدير العقاقير الطبية لها لإيهام الشركة سالفة الذكر بقيامه بإعادة تصديرها، إلا أنه يقوم بالإتجار بها داخل السوق المحلى محققاً أرباح غير المشروعة ، وبمناقشته قرر بأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج ، تم إستهداف الشقة المشار إليها وعثر بداخلها على (عدد 1,074,000 مليون قرص مخدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

