جبروت أمراة أنهت حياة شقيق طليقها علشان أتجوز .. ضبط ربة منزل وشقيقتها بالخصوص





تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، لضبط هاربين ، كما تمكنت مباحث القليوبية من ضبط ربة منزل وشقيقتها، بتهمة قتل شقيق طليق المتهمة الأولى انتقاما منه لقيام المجني عليه بالزواج من أخرى عقب انفصاله عن المتهمة،و توالت النيابة العامة التحقيق .

جبروت أمراة قتلت شقيق طليقها علشان أتجوز .. ضبط ربة منزل وشقيقتها بالخصوص



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وحبس المتهمين.



وكانت بداية أحداث الواقعة عندما تلقى مأمور قسم الخصوص، في محافظة القليوبية، بلاغا يفيد بمقتل "ك ب"، 33 سنة، منجد إفرنجي، إثر إصابته بسلاح ناري وسلاح أبيض بدائرة القسم.



وجرى إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث وانتقل إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة شقيق المجنى عليه واثنين من أخواتها واثنين آخرين لهم معلومات جنائية، وأنهم أعدوا لارتكاب الواقعة والانتقام من شقيق طليقها لقيامه بالزواج من أخرى وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 5أشخاص في حريق شقة سكنية بالعبور

وفي واقعة أخري ، إصيب 5 أشخاص ،جراء حريق شب في شقة سكنية بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال مالك الشقة وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من النجدة مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود مصابين أمام مسجد الاسراء والمعراج بالعبور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإطفاء والإسعاف وتم إخماد الحريق.



وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع فى عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن إصابة 2 بحروق و2 بكسور وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.

وقد أصيب شخص باختناق وتم نقله للمستشفى لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.