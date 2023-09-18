ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، بضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم مقدارها ٣٠ شيكارة زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم أي طن ونص دقيق بلدي مدعم، بغرض الاتجار في السوق السوداء.

وتم ضبط السيارة على طريق أبوكبير فاقوس، وتحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتسليم السيارة للشرطة.