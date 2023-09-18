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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تنفيذ صفقة على أسهم بنك التعمير والإسكان لنظام الإثابة وتحفيز العاملين

بنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان

شهدت البورصة تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان.

وقالت البورصة في بيان إن جلسة اليوم الاثنين، شهدت تنفيذ صفقة على أسهم  بنك التعمير والإسكان لعدد 44.575 ألف سهم بقيمة إجمالية 456.894 ألف جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

يشار إلى أن بنك التعمير والإسكان سجل صافي ربح بلغ 3.28 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 1.3 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.56 مليار جنيه، مقابل 4.37 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

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