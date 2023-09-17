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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد كريمة: غلاء الأسعار والزلازل من السنن الإلهية (شاهد)

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية ب

 قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الكوارث الطبيعية سواء كانت زلازل أو أعاصير، أو جفاف، أو أزمات اقتصادية، أو غلاء أسعار، جميعها سنن إلهية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا".

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 وتابع "كريمة" خلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، اليوم الأحد، أن الزلازل كانت في الماضي، وتحديدًا في عهود الأنبياء أنفسهم، مؤكدًا :" ما خلا عهد نبي بدون زلازل، أو شيء من السنن الإلهية، وأن سيدنا محمد كان في عهده زلازل".

 وأشار إلى أن جبل أحد قد اهتز، وسيدنا محمد قال له :" اثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيد، فالجميع يجب أن يعلم ذلك.

 وواصل كريمة أن الزلازل والأزمات الاقتصادية و الأعاصير، موجودة في الوقت الحالي، وستكون في المستقبل، وأن البشر لا يتحكمون فيها.

 

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