إعصار دانيال.. مصر على موعد مع ظاهرة الحوض العلوي البارد

تسببت العاصفة دانيال في خسائر فادحة في ليبيا، مرورًا بمصر ولكنها في الداخل المصري، مرت مرور الكرام، ولم تحدث خسائر، والمعروف أن العاصفة دانيال عبارة عن منخفض جوي، صاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها في ليبيا.

ظاهرة الحوض العلوي البارد

ولكن يبدو أن مصر عقب ذهاب العاصفة دانيال، على موعد مع ظاهرة الحوض العلوي البارد، حيث أنه وفقًا خبراء الأرصاد الجوية يتوقع تأثر البلاد بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الطبيعية، ما يعني أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتفرقة على بعض المدن الساحلية قد ترقى لمتوسطة أحيانا بالساحل الغربي للبلاد.

انتهاء فصل الصيف

كما من المتوقع أن تتاثر مصر، غدًا الثلاثاء بظاهرة الحوض العلوي البارد، والتي تتمثل في خفض الحرارة وتكاثر للسحب بحسب المناطق نسبة التبريد مرتفعة، يأتي ذلك في وقت يشهد اقتراب انتهاء فصل الصيف رسميًا حيث ينتهي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، بعدها يبدأ فصل الخريف لمدة 4 أشهر.

حالة الطقس اليوم الإثنين

جدير بالذكر يسود البلاد اليوم الاثنين طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسيكون طقس الاثنين ليلًا معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.