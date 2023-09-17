تعرف على حالة الطقس حتى الخميس المقبل (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس عن حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين الموافق 18 سبتمبر حتى الخميس 23 سبتمبر 2023.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك" بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس الفترة من الإثنين الموافق 18 سبتمبر حتى الخميس 23 سبتمبر 2023.

الإثنين 18 سبتمبر 2023

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الثلاثاء 19 سبتمبر

وتوقعت الهيئة حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات المتقطعة.

كما توقعت الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 19 سبتمبر

وأكدت الهيئة إمكانية حدوث نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الخميس 21 سبتمبر حتى السبت 23 سبتمبر

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.