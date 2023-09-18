عاجل
مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس القادم
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كان رايح يسرق.. قرار جديد في مصرع عاطل صعقًا بالكهرباء بشبين القناطر

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة عاطل، حيث لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء، في دائرة مركز شرطة شبين القناطر، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 

txt

قرار جديد بشأن المتهم بتحرش بسيدة الخصوص|ما القصة

txt

غيرانة عليه.. تفاصيل مصرع شاب على يد زوجته بـ 6 طعنات

كان رايح يسرق كابلات الكهرباء .. قرار جديد في مصرع عاطل صعقا بالكهرباء في شبين القناطر .


وعندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص خلف السجل المدني ببندر دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع عاطل 25 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في قضيتين، وذلك بسبب تسلقه أحد أعمدة الكهرباء خلف السجل المدني لسرقة كابل كهرباء من خلال قطعه بنقص حديدي صعقه التيار، ولقي مصرعه على الفور وإصابته بحروق متفرقة بالجسم.


وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.
 

مصرع عامل في حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بالقناطر الخيرية.

 

كما لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بطريق الحادثة – القناطر الخيرية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزي، باستقبال جثة عامل مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء حادث تصادم بطريق الحادثة القناطر الخيرية دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد م ز"، 39 سنة، عامل، مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وذلك أثناء قيادته دراجة هوائية على طريق الحادثة القناطر الخيرية، اصطدمت به سيارة ملاكي، حيث لم يتمكن قائد السيارة من مفاداته بسبب انحراف الدراجة أمامه.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


 

مواد متعلقة

قرار جديد بشأن المتهم بتحرش بسيدة الخصوص|ما القصة

حبس ديلر بحوزته 2كيلو حشيش وسلاح أبيض بشبين القناطر

قرارات جديدة للعثور على جثة شخص مجهول الهوية بالقناطر الخيرية

سقوط ديلر بحوزته 2كيلو حشيش وسلاح أبيض بشبين القناطر

أرتكب 9 وقائع .. القبض علي لص المساكن والمتاجر بالعبور

قبل الاحتفال بالمولد النبوي.. ضبط مصنع حلوى غير مرخص بالقليوبية

ضبط المتهمين بسرقة 3 هواتف ومبلغ مالي من غرفة ملابس لاعبي بيراميدز

حاولوا منعه فأنقض عليهم .. حبس عاطل أنهى حياة سائق توك توك وأصاب 2 آخرين بشبين القناطر

الجريدة الورقية