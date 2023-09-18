الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفئات الممنوعة من تناول حلوى المولد

حلوى المولد
حلوى المولد

أيام قليلة ونستقبل المولد النبوي الشريف الموافق 27 سبتمبر الجاري، تلك المناسبة التي يحتفل بها المسلمون في شتى بقاع الارض والتي تعد من أكثر المناسبات التي يُحتفى بها في العالم تكريمًا لمولد نبينا الكريم"محمد"، صلى الله عليه وسلم.

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حلوى المولد رمز الاحتفال 


وتعد حلوى المولد هي رمز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فتستعد محال الحلويات في كافة المحافظات لطرحها احتفالا بالمولد،فلا يخلو أي بيت في مصر من شراء حلوى المولد.
ودائمًا ما تطرح وزارة التموين حلوى المولد في المنافذ الخاصة بها بأسعار مخفضة في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لارتفاع الأسعار عالميًا وأثرت بشكل كبير على الاسواق المحلية.

الفئات الممنوعة من تناول الحلوى


ولكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول حلوى المولد ترصدها"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:
الاطفال 
لا يجب على الأطفال مرضى حساسية المكسرات تناول حلوى المولد بكثرة، واختيار الأنواع المناسبة لهم، حتى لا توثر على صحة أسنانهم. 
مرضى السكري
يجب على مرضى السكرى عدم تناول حلوى المولد لانها تتسبب في إرتفاع السكر في الدم.
مرضى السرطان
لا يجب على مرضى السرطان تناول حلاوة المولد، حيث إن الخلايا السرطانية تتغذى على السكريات، لذا فهي احد الأكلات الممنوع عليهم تناولها.
مرضى الكلى
يجب عدم تناول حلوى المولد لمرضى الكلى لأن الجسم يتخلص من السكر الموجود في حلوى المولد بكميات كبيرة جدا عن طريق الكلى مما يسبب لها الإجهاد.
مرضى السمنة 
يجب على مرضى السمنة عدم الافراط في تناول حلوى المولد، نظرا لأنها تعمل على الزيادة الملحوظة في السعرات الحرارية داخل أجسادهم،وهو ما يتسبب في زيادة الوزن

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